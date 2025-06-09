У Києві прощаються з рятувальниками, які загинули від атаки РФ

Портрети загиблих рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у понеділок, 9 червня, відбувається прощання з трьома рятувальниками. Вони загинули від російського масованого удару 6 червня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з рятувальниками

Сьогодні о 11:00 у будівлі Державної пожежно-рятувальної частини №18 розпочалося прощання громади з трьома Героями-рятувальниками:

Павлом Єзгором;

Данилом Скадіним;

Андрієм Ременним.

Прощання із загиблими. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Співробітники ДСНС загинули під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу Росії по Києву 6 червня, вони першими кинулися на місце атаки.

Рідні загиблого біля труни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні загиблого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні загиблого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Портрети загиблих рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на столицю 6 червня загинули троє рятувальників та ще 16 — поранені.

Також сьогодні ворог завдав удару по Києву, внаслідок чого пошкоджено офісну будівлю.