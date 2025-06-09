У Києві прощаються з рятувальниками, які загинули від атаки РФ

Київ прощається з рятувальниками, які загинули під час атаки РФ
У Києві у понеділок, 9 червня, відбувається прощання з трьома рятувальниками. Вони загинули від російського масованого удару 6 червня.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Прощання з рятувальниками
Сьогодні о 11:00 у будівлі Державної пожежно-рятувальної частини №18 розпочалося прощання громади з трьома Героями-рятувальниками:
- Павлом Єзгором;
- Данилом Скадіним;
- Андрієм Ременним.
Співробітники ДСНС загинули під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу Росії по Києву 6 червня, вони першими кинулися на місце атаки.
Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на столицю 6 червня загинули троє рятувальників та ще 16 — поранені.
Також сьогодні ворог завдав удару по Києву, внаслідок чого пошкоджено офісну будівлю.
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