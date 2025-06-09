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Київ прощається з рятувальниками, які загинули під час атаки РФ

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Дата публікації: 9 червня 2025 12:23
У Києві прощаються з рятувальниками, які загинули від атаки РФ
Портрети загиблих рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у понеділок, 9 червня, відбувається прощання з трьома рятувальниками. Вони загинули від російського масованого удару 6 червня. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з рятувальниками

Сьогодні о 11:00 у будівлі Державної пожежно-рятувальної частини №18 розпочалося прощання громади з трьома Героями-рятувальниками:

  •  Павлом Єзгором;
  • Данилом Скадіним;
  • Андрієм Ременним.
Прощання з трьома загиблими рятувальниками у Києві
Прощання із загиблими. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Побратими віддають шану героям-рятувальникам, які загинули 6 червня
Рятувальники на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Прощання із загиблими: рятувальники вшанували пам’ять колег
Рятувальники на прощанні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Співробітники ДСНС загинули під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу Росії по Києву 6 червня, вони першими кинулися на місце атаки.

Родини загиблих біля трун своїх близьких
Рідні загиблого біля труни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Рідні прощаються з загиблими рятувальниками
Рідні загиблого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Рідні біля трун героїв: емоційні кадри з церемонії прощання
Рідні загиблого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Портрети загиблих рятувальників, які віддали життя, ліквідовуючи наслідки атаки
Портрети загиблих рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки на столицю 6 червня загинули троє рятувальників та ще 16 — поранені.

Також сьогодні ворог завдав удару по Києву, внаслідок чого пошкоджено офісну будівлю.

Київ похорон рятувальники війна в Україні поховання атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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