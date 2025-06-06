У Києві ліквідовують наслідки атаки — кількість постраждалих зросла

У Києві стрімко збільшилась кількість постраждалих після атаки РФ
Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС, багато людей постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
Масована атака на Київ 6 червня
Станом на 11:00 внаслідок ударів РФ по Києву загинули три співробітники ДСНС, а також постраждали 23 людей, серед яких 14 — рятувальники. Наразі вогнеборці працюють на кількох локаціях у різних районах міста.
Зокрема, у Солом'янському районі на одному з об'єктів інфраструктури на площі 2000 квадратних метрів виникла пожежа, триває ліквідація наслідків. Ще на одній адресі загасили пожежу на 11-му поверсі шістнадцятиповерхівки, там постраждали троє людей, ще трьох врятували надзвичайники, з них одна — дитина.
У Голосіївському районі внаслідок атаки сталося загорання різних будівель, вогонь ліквідували. Ще за однією адресою пошкоджені залізничні колії, постраждала одна людина.
У Дніпровському районі поблизу станції метро Лівобережна пошкоджено колію метрополітену та будівлю АЗС.
Загалом до ліквідації наслідків обстрілу РФ було залучено 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.
Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ змінено рух метро через пошкодження залізничного полотна.
Також у столиці фіксували перебої з електроенергією, понад 2000 споживачів залишилися без світла.
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