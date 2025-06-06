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Головна Київ У Києві стрімко збільшилась кількість постраждалих після атаки РФ

У Києві стрімко збільшилась кількість постраждалих після атаки РФ

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Дата публікації: 6 червня 2025 12:30
У Києві ліквідовують наслідки атаки — кількість постраждалих зросла
Палаючий будинок. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС, багато людей постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Масована атака на Київ 6 червня

Станом на 11:00 внаслідок ударів РФ по Києву загинули три співробітники ДСНС, а також постраждали 23 людей, серед яких 14 — рятувальники. Наразі вогнеборці працюють на кількох локаціях у різних районах міста.

У Солом'янському районі зафіксовано влучання: ситуація в Києві вранці 6 червня
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
Рятувальники серед постраждалих від удару по Києву 6 червня
Загиблі внаслідок атаки. Фото: ДСНС
Троє людей загинули у Києві 6 червня
Загиблий внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Зокрема, у Солом'янському районі на одному з об'єктів інфраструктури на площі 2000 квадратних метрів виникла пожежа, триває ліквідація наслідків. Ще на одній адресі загасили пожежу на 11-му поверсі шістнадцятиповерхівки, там постраждали троє людей, ще трьох врятували надзвичайники, з них одна — дитина. 

Автомобіль ДСНС горів після атаки РФ по Києву
Авто рятувальників. Фото: ДСНС
ДСНС евакуювала людей з палаючої багатоповерхівки
Речі рятувальників. Фото: ДСНС
254 рятувальники працювали на місцях ударів у столиці 6 червня
Евакуація людей. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі внаслідок атаки сталося загорання різних будівель, вогонь ліквідували. Ще за однією адресою пошкоджені залізничні колії, постраждала одна людина.

У Дніпровському районі поблизу станції метро Лівобережна пошкоджено колію метрополітену та будівлю АЗС. 

Загинули троє рятувальників під час ліквідація наслідків у Києві
Деблокування людей. Фото: ДСНС
ДСНС гасить масштабну пожежу на 2000 кв. м у Солом’янському районі
Будівля після атаки. Фото: ДСНС

Загалом до ліквідації наслідків обстрілу РФ було залучено 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ змінено рух метро через пошкодження залізничного полотна.

Також у столиці фіксували перебої з електроенергією, понад 2000 споживачів залишилися без світла.

Київ ДСНС обстріли рятувальники війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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