У Києві ліквідовують наслідки атаки — кількість постраждалих зросла

Палаючий будинок. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули троє працівників ДСНС, багато людей постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Масована атака на Київ 6 червня

Станом на 11:00 внаслідок ударів РФ по Києву загинули три співробітники ДСНС, а також постраждали 23 людей, серед яких 14 — рятувальники. Наразі вогнеборці працюють на кількох локаціях у різних районах міста.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Загиблі внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Загиблий внаслідок атаки. Фото: ДСНС

Зокрема, у Солом'янському районі на одному з об'єктів інфраструктури на площі 2000 квадратних метрів виникла пожежа, триває ліквідація наслідків. Ще на одній адресі загасили пожежу на 11-му поверсі шістнадцятиповерхівки, там постраждали троє людей, ще трьох врятували надзвичайники, з них одна — дитина.

Авто рятувальників. Фото: ДСНС

Речі рятувальників. Фото: ДСНС

Евакуація людей. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі внаслідок атаки сталося загорання різних будівель, вогонь ліквідували. Ще за однією адресою пошкоджені залізничні колії, постраждала одна людина.

У Дніпровському районі поблизу станції метро Лівобережна пошкоджено колію метрополітену та будівлю АЗС.

Деблокування людей. Фото: ДСНС

Будівля після атаки. Фото: ДСНС

Загалом до ліквідації наслідків обстрілу РФ було залучено 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ змінено рух метро через пошкодження залізничного полотна.

Також у столиці фіксували перебої з електроенергією, понад 2000 споживачів залишилися без світла.