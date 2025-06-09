В Киеве прощаются со спасателями, которые погибли от атаки РФ

Киев прощается со спасателями, которые погибли во время атаки РФ
В Киеве в понедельник, 9 июня, проходит прощание с тремя спасателями. Они погибли от российского массированного удара 6 июня.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Прощание со спасателями
Сегодня в 11:00 в здании Государственной пожарно-спасательной части №18 началось прощание громады с тремя Героями-спасателями:
- Павлом Езгором;
- Даниилом Скадиным;
- Андреем Ременным.
Сотрудники ГСЧС погибли во время ликвидации последствий ракетного обстрела России по Киеву 6 июня, они первыми бросились на место атаки.
Напомним, в результате массированной российской атаки на столицу 6 июня погибли трое спасателей и еще 16 — ранены.
Также сегодня враг нанес удар по Киеву, в результате чего повреждено офисное здание.
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