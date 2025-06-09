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Киев прощается со спасателями, которые погибли во время атаки РФ

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Дата публикации 9 июня 2025 12:23
В Киеве прощаются со спасателями, которые погибли от атаки РФ
Портреты погибших спасателей. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в понедельник, 9 июня, проходит прощание с тремя спасателями. Они погибли от российского массированного удара 6 июня.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Прощание со спасателями

Сегодня в 11:00 в здании Государственной пожарно-спасательной части №18 началось прощание громады с тремя Героями-спасателями:

  • Павлом Езгором;
  • Даниилом Скадиным;
  • Андреем Ременным.
Прощання з трьома загиблими рятувальниками у Києві
Прощание с погибшими. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Побратими віддають шану героям-рятувальникам, які загинули 6 червня
Спасатели на прощании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Прощання із загиблими: рятувальники вшанували пам’ять колег
Спасатели на прощании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сотрудники ГСЧС погибли во время ликвидации последствий ракетного обстрела России по Киеву 6 июня, они первыми бросились на место атаки.

Родини загиблих біля трун своїх близьких
Родные погибшего возле гроба. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Рідні прощаються з загиблими рятувальниками
Родные погибшего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Рідні біля трун героїв: емоційні кадри з церемонії прощання
Родные погибшего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Портрети загиблих рятувальників, які віддали життя, ліквідовуючи наслідки атаки
Портреты погибших спасателей. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в результате массированной российской атаки на столицу 6 июня погибли трое спасателей и еще 16 — ранены.

Также сегодня враг нанес удар по Киеву, в результате чего повреждено офисное здание.

Киев похороны спасатели война в Украине захоронения атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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