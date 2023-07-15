Київ шукає гроші на встановлення пішохідного моста на Оболоні, — Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідний міст, який встановлять на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".

Про це Віталій Кличко сказав в інтерв'ю LB live.

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Міст на Оболоні

За словами мера столиці, цей міст був запланований ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він розповів, що за декілька тижнів до 24 лютого 2022 року конструкції, створені зі сталі "Азовсталь", були перевезені в Дніпро.

"І його залишилося тільки зібрати, тобто він сам виготовлений. Ще раз підкреслю: жодної копійки громади, з бюджету міста Києва, на цей міст не витрачається", — наголосив Кличко.

Він також зазначив, що парк "Наталка" у Києві вважається одним із кращим. Там і буде знаходитися новий міст. За словами Кличка, це найбільша рекреаційна зона.

"На сьогодні дуже велике питання психологічної реабілітації людей. Можете собі уявити, що якщо зібрати весь час повітряних тривог, то пересічний киянин провів понад місяць в укриттях чи підвалах, під землею, у бомбосховищах. І ми бачимо дуже великі проблеми, що стосується психологічного стану багатьох людей. Рекреаційні зони потрібні, і в місті Києві їх багато", — каже Кличко.

Він розповів, що усі складові моста вже є, тому коштів зі столичного бюджету він не потребує. Кличко додав, що Київ не поспішає з його встановлення. Наразі триває пошук фінансування, яке буде спрямовано на будівництво.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці.

Також ми писали, що Віталій Кличко прокоментував підозри для своїх заступників та столичних департаментів. Він заявив, що за часів президентства Віктора Януковича не було такої навали підозр і всього іншого.