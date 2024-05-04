Киев стал городом-побратимом с еще одной европейской столицей

Мэр Загреба Томислав Томашевич и мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Киев стал городом-побратимом со столицей Хорватии. Речь идет о городе Загребе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в субботу, 4 мая.

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Кличко подписал соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с мэром Загреба Томиславом Томашевичем во время саммита мэров европейских городов в Париже.

Мэр Загреба Томислав Томашевич и мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения России в Украину", — рассказал он.

Кличко поблагодарил друзей и партнеров, которые поддерживают, помогают и готовы в дальнейшем развивать и усиливать сотрудничество с Киевом и Украиной.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Город Загреб

Крупнейший город Хорватии и ее экономический, политический и культурный центр. Население (с учетом пригородов) превышает 1 млн жителей, что составляет более 20 % населения страны.

Город Загреб. Фото: kuku.travel

Он расположен на северо-западе страны, вдоль реки Сава на южных склонах горы Медведница и находится на высоте около 122 м над уровнем моря.

Важнейшими отраслями экономики в Загребе являются:

производство электроприборов;

химическая, фармацевтическая и текстильная промышленность;

предприятия пищевой и вкусовой промышленности.

Загреб является международным торговым и бизнес-центром на оживленном перекрестке между Центральной и Восточной Европой

Напомним, прокуратура Киева отменила решение о регистрации собственности на объекты недвижимости в Деснянском районе через суд. Предприниматели пытались завладеть земельными участками общей площадью 6,39 гектара стоимостью более 531 миллиона гривен.

Также в Киеве создали самый большой мурал с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако, как оказалось, руководительницей такого художественного проекта оказалась скандальная художница Евгения Фуллен.