У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"
У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували стару радянську назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової. Комунальники облаштували перші написи у ніч проти 2 травня.
Про це повідомляє КМДА.
Встановлення нової назви на станції метро "Звіринецька"
Зазначається, що загалом для станції "Звіринецька" виготовили 52 символи. Один комплект складається з 13 символів, а вага однієї літери становить 5-6 кілограм.
"Їх можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей", — додали у КМДА.
У міській адміністрації розповіли, що Звіринець — це історична місцевість часів Київської Русі, яка розташована Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою.
"Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер", — написали в КМДА.
Нагадаємо, днями у Києві взялися за демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради.
Раніше ми писали, що колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало її такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
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