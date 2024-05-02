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У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"

2 травня 2024 10:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"
Встановлення нової назви. Фото: КМДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували стару радянську назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової. Комунальники облаштували перші написи у ніч проти 2 травня. 

Про це повідомляє КМДА. 

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Встановлення нової назви на станції метро "Звіринецька"

Зазначається, що загалом для станції "Звіринецька" виготовили 52 символи. Один комплект складається з 13 символів, а вага однієї літери становить 5-6 кілограм. 

"Їх можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей", — додали у КМДА. 

У міській адміністрації розповіли, що Звіринець — це історична місцевість часів Київської Русі, яка розташована Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. 

"Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер", — написали в КМДА.

Станція Дружби народів у Києві
Процес демонтажу та встановлення нової назви. Фото: КМДА
Демонтаж назви Дружби народів на станції метро
Процес демонтажу та встановлення нової назви. Фото: КМДА
Чому Дружби народів перейменували у Звіринецьку
Процес демонтажу та встановлення нової назви. Фото: КМДА

 

Нагадаємо, днями у Києві взялися за демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради.

Раніше ми писали, що колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало її такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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