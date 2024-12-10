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Киев в тумане и новогодних украшениях — фоторепортаж

10 декабря 2024 05:39
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Киев украшают перед новогодними праздниками
Ночной Крещатик. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Киеве и области ожидается облачная и снежная погода, поэтому столицу Украины по вечерам накрывает туман. Однако город не забывает и о наступлении Нового года, потому украшается.

Фотокорреспондент Новини.LIVE поделился видами вечернего предновогоднего Киева.

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Городские власти и частные предприниматели прилагают все усилия, чтобы даже во время войны порадовать киевлян и гостей столицы яркими огнями на зданиях и магазинах.

Киев в тумане и новогодних украшениях - фоторепортаж - фото 1
Центральный универсальный магазин в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Перед Новым годом, когда горожане уходят за подарками, ЦУМ украсил свое здание в цвет новогодней елки.

Киев в тумане и новогодних украшениях - фоторепортаж - фото 2
Площадь Независимости в тумане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Майдан Незалежности все еще не украшен, но вечерний туман придает своеобразную инфернальную атмосферу столице.

Киев в тумане и новогодних украшениях - фоторепортаж - фото 3
Киевский фуникулер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Главная транспортная изюминка Киева — фуникулер — перевозит киевлян даже во время войны.

Киев в тумане и новогодних украшениях - фоторепортаж - фото 4
Центр Киев украшен иллюминацией. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Центральные улицы столицы украшены своеобразной "звездной крышей".

Ранее мы показывали в фоторепортаже, как столицы начали устанавливать главную елку страны. Также можно ознакомиться с видами Киева накрытым туманом.

Киев Новый год фото Киева столица фоторепортаж

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