Киев украшают перед новогодними праздниками

Ночной Крещатик. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области ожидается облачная и снежная погода, поэтому столицу Украины по вечерам накрывает туман. Однако город не забывает и о наступлении Нового года, потому украшается.

Фотокорреспондент Новини.LIVE поделился видами вечернего предновогоднего Киева.

Читайте также:

Как выглядит предновогодний Киев

Городские власти и частные предприниматели прилагают все усилия, чтобы даже во время войны порадовать киевлян и гостей столицы яркими огнями на зданиях и магазинах.

Центральный универсальный магазин в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Перед Новым годом, когда горожане уходят за подарками, ЦУМ украсил свое здание в цвет новогодней елки.

Площадь Независимости в тумане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Майдан Незалежности все еще не украшен, но вечерний туман придает своеобразную инфернальную атмосферу столице.

Киевский фуникулер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Главная транспортная изюминка Киева — фуникулер — перевозит киевлян даже во время войны.

Центр Киев украшен иллюминацией. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Центральные улицы столицы украшены своеобразной "звездной крышей".

Ранее мы показывали в фоторепортаже, как столицы начали устанавливать главную елку страны. Также можно ознакомиться с видами Киева накрытым туманом.