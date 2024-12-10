Киев украшают перед новогодними праздниками

Киев в тумане и новогодних украшениях — фоторепортаж
В Киеве и области ожидается облачная и снежная погода, поэтому столицу Украины по вечерам накрывает туман. Однако город не забывает и о наступлении Нового года, потому украшается.
Фотокорреспондент Новини.LIVE поделился видами вечернего предновогоднего Киева.
Как выглядит предновогодний Киев
Городские власти и частные предприниматели прилагают все усилия, чтобы даже во время войны порадовать киевлян и гостей столицы яркими огнями на зданиях и магазинах.
Перед Новым годом, когда горожане уходят за подарками, ЦУМ украсил свое здание в цвет новогодней елки.
Майдан Незалежности все еще не украшен, но вечерний туман придает своеобразную инфернальную атмосферу столице.
Главная транспортная изюминка Киева — фуникулер — перевозит киевлян даже во время войны.
Центральные улицы столицы украшены своеобразной "звездной крышей".
Ранее мы показывали в фоторепортаже, как столицы начали устанавливать главную елку страны. Также можно ознакомиться с видами Киева накрытым туманом.
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