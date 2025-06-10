Фото последствий атаки в Шевченковском и Подольском районах Киева

Киев в огне — фоторепортаж последствий российской дроновой атаки
В Киеве до сих пор ликвидируют последствия российской массированной воздушной атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 10 июня. В столице зафиксированы значительные разрушения, особенно в Шевченковском и Подольском районах Киева.
Новини.LIVE покажет последствия атаки со стороны российских войск в Киеве.
В Киеве значительные разрушения в результате атаки, пожар тушат из вертолетов
В Шевченковском районе обломки сбитых вражеских целей зафиксированы по меньшей мере на девяти различных локациях.
Повреждения получили жилые дома, балконы, бизнес-центр, торговые ряды, а также ряд нежилых зданий и сооружений.
В результате падения обломков и попаданий были зафиксированы возгорания, к ликвидации которых привлечены спасатели, полиция и коммунальные службы.
В Подольском районе обломки вражеских объектов были обнаружены как минимум в двух местах. Они упали на открытой территории и в зоне нежилой застройки. На местах работает ГСЧС, ведутся работы по ликвидации последствий пожаров. Для тушения привлекли пожарный вертолет.
Большая часть повреждений зафиксирована именно среди объектов гражданской инфраструктуры.
По состоянию на 09:00 сообщается о четырех пострадавших мужчинах разного возраста. Все были госпитализированы, их состояние уточняется.
Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха. Горожанам рекомендуют не проветривать дома, не открывать окна и ограничить продолжительность пребывания на улице.
Также в ГСЧС ответили, какова ситуация с тушением пожаров в Киеве после атак и сколько спасателей привлекли к ликвидации последствий.
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