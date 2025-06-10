Фото последствий атаки в Шевченковском и Подольском районах Киева

Изуродованная машина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве до сих пор ликвидируют последствия российской массированной воздушной атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 10 июня. В столице зафиксированы значительные разрушения, особенно в Шевченковском и Подольском районах Киева.

Новини.LIVE покажет последствия атаки со стороны российских войск в Киеве.

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В Шевченковском районе обломки сбитых вражеских целей зафиксированы по меньшей мере на девяти различных локациях.

Мужчина спасает имущество из уничтоженной квартиры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уничтоженная квартира. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поврежденные автомобили. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повреждения получили жилые дома, балконы, бизнес-центр, торговые ряды, а также ряд нежилых зданий и сооружений.

Спасатели на объекте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повреждения в здании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбитое стекло в машине в результате взрывов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате падения обломков и попаданий были зафиксированы возгорания, к ликвидации которых привлечены спасатели, полиция и коммунальные службы.

Выбитые окна и поврежденный фасад. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Подольском районе обломки вражеских объектов были обнаружены как минимум в двух местах. Они упали на открытой территории и в зоне нежилой застройки. На местах работает ГСЧС, ведутся работы по ликвидации последствий пожаров. Для тушения привлекли пожарный вертолет.

Полет вертолета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Забор воды. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Большая часть повреждений зафиксирована именно среди объектов гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 09:00 сообщается о четырех пострадавших мужчинах разного возраста. Все были госпитализированы, их состояние уточняется.

Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха. Горожанам рекомендуют не проветривать дома, не открывать окна и ограничить продолжительность пребывания на улице.

Также в ГСЧС ответили, какова ситуация с тушением пожаров в Киеве после атак и сколько спасателей привлекли к ликвидации последствий.