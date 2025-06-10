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Главная Киев Киев в огне — фоторепортаж последствий российской дроновой атаки

Киев в огне — фоторепортаж последствий российской дроновой атаки

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Дата публикации 10 июня 2025 11:15
Фото последствий атаки в Шевченковском и Подольском районах Киева
Изуродованная машина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве до сих пор ликвидируют последствия российской массированной воздушной атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 10 июня. В столице зафиксированы значительные разрушения, особенно в Шевченковском и Подольском районах Киева.

Новини.LIVE покажет последствия атаки со стороны российских войск в Киеве.

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В Шевченковском районе обломки сбитых вражеских целей зафиксированы по меньшей мере на девяти различных локациях.

Обстріли Київ
Мужчина спасает имущество из уничтоженной квартиры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Руїни Київ
Уничтоженная квартира. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Шевченківський район Київ
Поврежденные автомобили. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повреждения получили жилые дома, балконы, бизнес-центр, торговые ряды, а также ряд нежилых зданий и сооружений.

Дронова атака по Києву 10 червня
Спасатели на объекте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Шахедна атака Київ
Повреждения в здании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ обстріл 10 червня
Выбитое стекло в машине в результате взрывов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате падения обломков и попаданий были зафиксированы возгорания, к ликвидации которых привлечены спасатели, полиция и коммунальные службы.

Вибиті вікна
Выбитые окна и поврежденный фасад. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Подольском районе обломки вражеских объектов были обнаружены как минимум в двух местах. Они упали на открытой территории и в зоне нежилой застройки. На местах работает ГСЧС, ведутся работы по ликвидации последствий пожаров. Для тушения привлекли пожарный вертолет.

Вертоліт гасить пожежу
Полет вертолета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Пожежа Київ 10 червня
Забор воды. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Большая часть повреждений зафиксирована именно среди объектов гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 09:00 сообщается о четырех пострадавших мужчинах разного возраста. Все были госпитализированы, их состояние уточняется.

Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха. Горожанам рекомендуют не проветривать дома, не открывать окна и ограничить продолжительность пребывания на улице.

Также в ГСЧС ответили, какова ситуация с тушением пожаров в Киеве после атак и сколько спасателей привлекли к ликвидации последствий.

Киев пожар обстрелы дроны атака фоторепортаж
Игорь Кузнецов - Фотограф
Автор:
Игорь Кузнецов
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