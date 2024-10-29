Небезпечна якість повітря в Києві зараз 29 жовтня — що відомо

Смог над Києвом. Фото: Новини.LIVE

У Києві зафіксували погіршення якості повітря. Зокрема, найбільш забруднене повітря виявлено на правому березі.

Про це стало відомо з додатку "Київ Цифровий" у вівторок, 29 жовтня.

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Погіршення повітря в Києві

Високий рівень шкідливих речовин зафіксовано у районі Південної Борщагівки, а небезпечний — на проспекті Відрадному та вулиці Пшеничній.

На лівому березі ситуація також викликає занепокоєння. Тут шкідливий рівень забруднення відзначено поблизу вулиці Архітектора Вербицького, проспектів Григоренка та Леоніда Каденюка, вулиці Алматинської та Харківського шосе. Міська влада радить киянам обмежити перебування на відкритому повітрі в цих районах та уважно стежити за даними про стан повітря.

Погіршення повітря в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Києві у середу, 30 жовтня, буде хмарна з проясненнями. Подекуди очікується сильний вітер поривами до 10 м/с.

Також ми писали, що у Києві планують демонтувати пам'ятники на честь росіян. Йдеться про письменника Михайла Булгакова та поетесу Анну Ахматову.