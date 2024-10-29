Опасное качество воздуха в Киеве сейчас 29 октября — что известно

Киев затянул смог — в каких районах самая большая опасность
В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. В частности, наиболее загрязненный воздух обнаружен на правом берегу.
Об этом стало известно из приложения "Киев Цифровой" во вторник, 29 октября.
Ухудшение воздуха в Киеве
Высокий уровень вредных веществ зафиксирован в районе Южной Борщаговки, а опасный на проспекте Отрадном и улице Пшеничной.
На левом берегу ситуация также вызывает беспокойство. Здесь вредный уровень загрязнения отмечен вблизи улицы Архитектора Вербицкого, проспектов Григоренко и Леонида Каденюка, улицы Алматинской и Харьковского шоссе. Городские власти советуют киевлянам ограничить пребывание на открытом воздухе в этих районах и внимательно следить за данными о состоянии воздуха.
Напомним, погода в Киеве в среду, 30 октября, будет облачная с прояснениями. Кое-где ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с.
Также мы писали, что в Киеве планируют демонтировать памятники в честь россиян. Речь идет о писателе Михаиле Булгакове и поэтессе Анне Ахматовой.
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