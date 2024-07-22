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Київ затопила гроза — кадри наслідків негоди

22 липня 2024 21:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Гроза в Києві 22 липня — кадри наслідків негоди
Гроза в Києві. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 22 липня, в Києві пройшла гроза. Деякі райони столиці опинилися під водою внаслідок негоди.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Гроза в Києві 22 липня

Раніше синоптики попереджали киян про небезпечні метеорологічні явища. У місті оголосили жовтий рівень небезпеки. В деяких районах пориви вітру повалили дерева та пошкодили автівки.

Зокрема, затопило вулиці Троєщини, Подолу та Оболоні. Також зачепило і місто Вишгород.

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром, людина впала в річку. 

Також ми писали, що в Києві правоохоронці проводять слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення садиби Зеленських.

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