Гроза в Києві 22 липня — кадри наслідків негоди

Гроза в Києві. Фото: скриншот

У понеділок, 22 липня, в Києві пройшла гроза. Деякі райони столиці опинилися під водою внаслідок негоди.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Гроза в Києві 22 липня

Раніше синоптики попереджали киян про небезпечні метеорологічні явища. У місті оголосили жовтий рівень небезпеки. В деяких районах пориви вітру повалили дерева та пошкодили автівки.

Зокрема, затопило вулиці Троєщини, Подолу та Оболоні. Також зачепило і місто Вишгород.

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром, людина впала в річку.

Також ми писали, що в Києві правоохоронці проводять слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення садиби Зеленських.