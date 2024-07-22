Гроза в Києві 22 липня — кадри наслідків негоди

Київ затопила гроза — кадри наслідків негоди
У понеділок, 22 липня, в Києві пройшла гроза. Деякі райони столиці опинилися під водою внаслідок негоди.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Гроза в Києві 22 липня
Раніше синоптики попереджали киян про небезпечні метеорологічні явища. У місті оголосили жовтий рівень небезпеки. В деяких районах пориви вітру повалили дерева та пошкодили автівки.
Зокрема, затопило вулиці Троєщини, Подолу та Оболоні. Також зачепило і місто Вишгород.
Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром, людина впала в річку.
Також ми писали, що в Києві правоохоронці проводять слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення садиби Зеленських.
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