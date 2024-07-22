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Киев затопила гроза — кадры последствий непогоды

22 июля 2024 21:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Гроза в Киеве 22 июля — кадры последствий непогоды
Гроза в Киеве. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник, 22 июля, в Киеве прошла гроза. Некоторые районы столицы оказались под водой в результате непогоды.

Об этом сообщают местные паблики.

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Гроза в Киеве 22 июля

Ранее синоптики предупреждали киевлян об опасных метеорологических явлениях. В городе был объявлен желтый уровень опасности. В некоторых районах порывы ветра свалили деревья и повредили автомобили.

В частности, затопило улицы Троещины, Подола и Оболони. Также задело и город Вышгород.

Напомним, 21 июля в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром, человек упал в реку.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители проводят следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских.

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