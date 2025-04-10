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Киевсовет не прошел коррупционный тест — в КГВА назвали причину

10 апреля 2025 08:37
Ольга Антоновская - редактор
Киевский городской совет не прошел коррупционный тест — КГВА
Киевский городской совет. Фото: Каштан NEWS
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Бондаренко уволен с должности секретаря Киевсовета. Однако отставка чиновника, который фигурирует в коррупционных схемах, — это не финал, а лакмусовая бумажка.

Об этом заявил представитель КГВА Евгений Иевлев в эфире "Киевского времени" в среду, 9 апреля.

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Иевлев об увольнении Бондаренко

Представитель КГВА отметил, что по его информации, мэр Кличко лично звонил депутатам, пытаясь повлиять на голосование, хотя уже знал о заявлении Бондаренко. Иевлев отметил, что большинство депутатов Киевсовета толерантно относятся к тому, что происходит, и способствуют этому.

"Как можно говорить об окончании коррупционного скандала, если есть опубликованные пленки, где четко слышно, кто-то из людей причастен? О каком окончании коррупционного скандала можно говорить, когда из всех присутствующих депутатов за отставку человека, который максимально был причастен к схемам, голосует всего 37 человек?", — отметил Иевлев.

Напомним, ранее депутат Киевсовета Динара Габибуллаева рассказала об увольнении Бондаренко. Она отметила, что еще до проведения голосования продолжались кулуарные переговоры между депутатами и самим Бондаренко.

Также мы писали о том, что депутат Дмитрий Белоцерковец ответил, известно ли уже кто станет следующим секретарем Киевского городского совета. Он также ответил, будет ли подавать собственную кандидатуру.

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