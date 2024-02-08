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Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект — как теперь будет называться

8 февраля 2024 13:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект — как теперь будет называться
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве в пятницу, 8 февраля, Воздухофлотский проспект был переименован в проспект Воздушных сил Украины. Такое решение было принято во время заседания Киевсовета в рамках дерусификации.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" — написал городской голова.

переименование Воздухофлотского проспекта
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Какие еще изменения должен рассмотреть городской совет

Также он отметил, что на заседании должны переименовать и другие проспекты и киевские улицы на имена погибших героев или на названия, связанные с Вооруженными Силами Украины.

"В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины. За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращения от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно", — подчеркивал ранее Кличко.

переименование Воздухофлотского проспекта
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Напомним, ранее в Киеве были изменены названия пяти библиотек, которые связанные с российскими идеологическими лицами. Речь идет о библиотеках в Днепровском и Шевченковском районах.

Также депутаты Киевсовета переименовали железнодорожные объекты в Киеве, а именно 10 станций и железнодорожных платформ.

Виталий Кличко
Киев
местные депутаты
Киевсовет
люди
Воздушные Силы ВСУ

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