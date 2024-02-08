Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект — как теперь будет называться
В Киеве в пятницу, 8 февраля, Воздухофлотский проспект был переименован в проспект Воздушных сил Украины. Такое решение было принято во время заседания Киевсовета в рамках дерусификации.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" — написал городской голова.
Какие еще изменения должен рассмотреть городской совет
Также он отметил, что на заседании должны переименовать и другие проспекты и киевские улицы на имена погибших героев или на названия, связанные с Вооруженными Силами Украины.
"В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины. За такое название выступают киевляне, выступает руководство Генштаба и ГУР, наши военные. Есть обращения от них. И этот вопрос мы уже обсуждаем давно", — подчеркивал ранее Кличко.
Напомним, ранее в Киеве были изменены названия пяти библиотек, которые связанные с российскими идеологическими лицами. Речь идет о библиотеках в Днепровском и Шевченковском районах.
Также депутаты Киевсовета переименовали железнодорожные объекты в Киеве, а именно 10 станций и железнодорожных платформ.
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