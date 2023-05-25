Київрада позбавила Брежнєва звання почесного громадянина столиці

Засідання Київської міської ради. Фото: КМДА

Сьогодні у Київській міській раді позбавили Леоніда Брежнєва звання почесного громадянна Києва. Рішення торкнулося й інших членів комуністичної партії колишнього СРСР.

Про це стало відомо з ефіру телеканалі "Київ".

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Таке звання відібрали у Брежнєва та інших членів-учасників колишнього радянського союзу. Рішення прийняли з метою засудження діяльності комуністчиного тоталітарного режиму

"Голосування про позбавлення Брєжнєва почесного громадянина міста Києва, як таких, що були обрані і працювали на керівних посадах комуністичної партії СРСР, комуністичної партії України, комуністичноі партії іншої союзної республіки колишнього СРСР, починаючи з секретаря районного комітету і вище або були обрані і працювали на керівних посадах, починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ або вище, або штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР або інших союзних республік колишнього СРСР в головному розвідувальному управлінні міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР, крім технічних спеціальностей Брєжнєва Леоніда Ілліча та інших представників комуністичної партії", — заявили в КМДА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві обговорюють питання підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Наразі невідомо, коли ухвалять остаточне рішення.

Додамо, з 22 травня громадський транспорт у Києві працювати у новому режимі. Після оголошення повітряної тривоги пасажирів довозитимуть до найближчого укриття.

Також ми писали, буде заборонено заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Це рішення ухвалила Рада оборони столиці.