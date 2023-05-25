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Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина столицы

25 мая 2023 14:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина столицы
Заседание Киевского городского совета. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня в Киевском городском совете лишили Леонида Брежнева звание почетного гражданина Киева. Решение коснулось и остальных членов коммунистической партии бывшего СССР.

Об этом стало известно из эфира телеканала "Киев".

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Такое звание было отобрано у Брежнева и других членов-участников бывшего советского союза. Решения приняли с целью осуждения деятельности коммунистского тоталитарного режима

"Голосование о лишении Брежнева почетного гражданина города Киева, как избранных и работавших на руководящих должностях коммунистической партии СССР, коммунистической партии Украины, коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше или были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должности секретаря ЦК ЛКСМУ или выше, или штатными работниками или негласными агентами в КГБ СССР, КГБ УССР или других союзных республик бывшего СССР в главном разведывательном управлении министерства обороны СССР, закончили высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей. Ильича и других представителей коммунистической партии (— Ред.)" , — заявили в КГГА.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве обсуждается вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте. Пока неизвестно, когда примут окончательное решение.

С 22 мая общественный транспорт в Киеве работать в новом режиме. После объявления воздушной тревоги пассажиры будут довозиться до ближайшего укрытия.

Также мы писали, будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Это решение принял Совет обороны столицы.

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