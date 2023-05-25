У Києві хочуть підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві обговорюють питання підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Наразі невідомо, коли ухвалять остаточне рішення.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, передає телеканал "Київ".

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Кандибор наголосив, що таке рішення потрібно для розвитку.

"Де ще такий дешевий проїзд, як у Києві? 6,50 гривень. Вже час замислитися у депутатському корпусі та громадськості про підняття цін про проїзд. Я вже буду говорити, що треба. Як нам розвивати громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний. Щоб ми розвивали громадський транспорт, треба підвищувати тарифи", — заявив Кандибор.

Нагадаємо, з 22 травня громадський транспорт у Києві працювати у новому режимі. Після оголошення повітряної тривоги пасажирів довозитимуть до найближчого укриття.

Також ми писали, що з 22 травня, буде заборонено заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Це рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Додамо, у Києві з'явилася нова мініскульптура "Київська складанка". Ця скульптура — уже сорокова у рамках проєкту "Шукай".