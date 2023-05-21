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У Києві заборонили заїзд великогабаритного транспорту під час тривоги

21 травня 2023 11:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві заборонили заїзд великогабаритного транспорту під час тривоги
Великогабаритний транспорт. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Від завтра, 22 травня, буде заборонено заїзд  великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Це рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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У Київській міській раді розповіли, що йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. 

"Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в суботу, 20 травня, сталася пожежа в районі Гідропарку. Густий чорний дим став наслідком загоряння сміття біля одного із столичних ресторанів.

Також ми писали, що 20 травня російські окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено дах багатоповерхівки.

Додамо, через річку Таль, що на Київщині, на трасі Київ – Іванків – Овруч відновили рух мостом, який підірвали окупанти. Це сталося тоді, коли війська РФ відступали з Київської області. Тоді внаслідок вибуху були зруйновані усі конструкції мосту. 

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