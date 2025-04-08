Киевсовет решает судьбу секретаря Владимира Бондаренко

Секретарь Киевсовета Александр Бондаренко. Фото: Вечірній Київ

Киевский городской совет во вторник, 8 апреля, рассматривает решение об увольнении секретаря Владимира Бондаренко. Ранее нардеп сам написал заявление на отстранение от должности.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

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Увольнение Бондаренко

Сегодня в повестке дня внеочередной сессии Киевсовета досрочное прекращение полномочий секретаря и заместителя мэра Владимира Бондаренко. Его увольнение инициировала фракция "Слуга народа", а накануне сам чиновник написал заявление о своем отстранении.

По словам журналистки, чтобы начать рассмотрение, нужно было собрать 40 голосов, то есть трети депутатов Киевсовета. Один из инициаторов вопроса депутат Андрей Витренко в комментарии Новини.LIVE поделился, что сегодня депутатам партии "Удар" запрещено голосовать.

Известно, что заседание было назначено на 10 утра, но по состоянию на 10:20 сессия не была открыта. В кулуарах собрались журналисты, их не пускают в зал.

Ранее источники Новини.LIVE в Киевсовете сообщили, что мэр Виталий Кличко хочет не допустить увольнения Бондаренко с должности секретаря.

А представитель КГВА Евгений Иевлев в эфире День.LIVE отметил, что Киев должен показать готовность бороться с коррупцией, уволив Бондаренко. Известно, что секретарь фигурирует в схеме по краже земли в столице.