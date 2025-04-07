Вітренко закликав депутатів підтримати відставку Бондаренка

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Фото: Wikimedia Commons

Депутат Київради Андрій Вітренко закликав колег підтримати голосування за відставку секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Він назвав це голосування маркером готовності до оновлення.

Про це Андрій Вітренко повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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За його словами, рішення щодо Бондаренка — не просто формальна кадрова зміна, а політичний сигнал, який покаже, чи Київрада готова відмовитися від "домовленостей, політичного бартеру та впливу сторонніх осіб, які не мають жодної посади, але фактично керують діями секретаря".

Рішення КМР. Фото: Андрій Вітренко

"Ми всі бачили і чули, як працювала ця система: домовленості, політичний бартер, вказівки секретарю від третіх осіб, що не мають жодної посади чи статусу в КМР. Далі це ігнорувати — означає мовчки погоджуватись. А мовчання, коли мова йде про довіру і репутацію міської влади, — це теж політична позиція", — пише Вітренко.

Голосування щодо відставки Бондаренка заплановане на вівторок, 8 квітня.

Нагадаємо, джерела Новини.LIVE повідомили, що представників фракції "Удар" нібито планують ізолювати під час голосування.

Мер столиці, за інформацією журналістів, виступає проти звільнення Бондаренка й заборонив депутатам своєї політсили брати участь у процедурі.

У Київраді нещодавно, 3 квітня, минуло засідання депутатів, яке провів особисто мер столиці Віталій Кличко.

Депутати Київської міської ради вимагали проголосувати за питання щодо відставки секретаря Володимира Бондаренка.

До слова мер Києва розширив свої повноваження і назвав депутатів, яких звільнили після скандального розслідування про земельні махінації.