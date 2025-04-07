У КМВА відреагували на можливу відставку Бондаренка через корупційний скандал

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв. Фото: instagram.com/evgen_ievlev

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв відреагував на можливу відставку секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Він фігурує у корупційній схемі з розкрадання столичної землі.

Про це Євген Ієвлєв повідомив в ефірі День.LIVE у понеділок, 7 квітня.

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Ієвлєв наголосив, що Київ має показати готовність боротися з корупцією. За його словами, прозорість і підтримка військових та родин загиблих — це основні пріоритети для столиці під час війни.

"Будь-які корупційні прояви вимагають дій від правоохоронної діяльності, від міської влади, і не можна допустити, щоб рішення в Києві ухвалювали люди, які стали фігурантами цих корупційних скандалів", — додав речник КМВА.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко закликав підтримати відставку Бондаренка. Голосування відбудеться 8 квітня.

Раніше джерела Новини.LIVE у Київській міськраді повідомили, що мер Віталій Кличко заборонив депутатам від фракції "Удар" брати участь у голосуванні.