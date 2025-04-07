У КМВА відреагували на можливу відставку Бондаренка через корупційний скандал

Речник КМВА відреагував на можливу відставку Бондаренка
Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв відреагував на можливу відставку секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Він фігурує у корупційній схемі з розкрадання столичної землі.
Про це Євген Ієвлєв повідомив в ефірі День.LIVE у понеділок, 7 квітня.
Можлива відставка Бондаренка
Ієвлєв наголосив, що Київ має показати готовність боротися з корупцією. За його словами, прозорість і підтримка військових та родин загиблих — це основні пріоритети для столиці під час війни.
"Будь-які корупційні прояви вимагають дій від правоохоронної діяльності, від міської влади, і не можна допустити, щоб рішення в Києві ухвалювали люди, які стали фігурантами цих корупційних скандалів", — додав речник КМВА.
Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко закликав підтримати відставку Бондаренка. Голосування відбудеться 8 квітня.
Раніше джерела Новини.LIVE у Київській міськраді повідомили, що мер Віталій Кличко заборонив депутатам від фракції "Удар" брати участь у голосуванні.
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