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Київрада виділить на Сили оборони майже 1,2 мільярда грн

26 жовтня 2023 12:06
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Київрада виділить на Сили оборони майже 1,2 мільярда грн
Українські військові на навчаннях. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Київська міська рада виділить на потреби Сил оборони майже 1,2 мільярда гривень. Цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад  6,2 мільярда гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко

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Київрада виділить кошти на потреби Сил оборони

Сьогодні, 26 жовтня, Віталій Кличко заявив, що Київська міська рада виділить на Сили оборони майже 1,2 мільярда гривень. Кошти розподілять таким чином:

  • 980 мільйонів гривень — Збройним силам України; 
  • 100 мільйонів гривень — Нацгвардії;
  • 100 мільйонів гривень — на виплату матеріальної допомоги бійцям київських ДФТГ, які виконують бойові розпорядження.

"Нагадаю, цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 мільярда гривень. З яких 1,2 мільярда виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня. І сьогодні до цієї суми додамо ще майже 1,2 мільярда", — сказав Кличко. 

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Нагадаємо, нещодавно, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.

Черговий мітинг біля КМДА відбувся і 21 жовтня. Мітингувальники вимагали, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ. 

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