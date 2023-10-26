Киевсовет выделит на Силы обороны почти 1,2 млрд грн

Украинские военные на учениях. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Киевский городской совет выделит на нужды сил обороны почти 1,2 миллиарда гривен. В этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Киевсовет выделит средства на нужды Сил обороны

Сегодня, 26 октября, Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет выделит на Силы обороны около 1,2 миллиарда гривен. Средства распределят следующим образом:

980 миллионов гривен — Вооруженным силам Украины;

100 миллионов гривен — Нацгвардии;

100 миллионов гривен — на выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющих боевые распоряжения.

"Напомню, в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября. И сегодня к этой сумме прибавим еще почти 1,2 миллиарда", — сказал Кличко.

Напомним, недавно, 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.

Очередной митинг возле КГГА прошел и 21 октября. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.