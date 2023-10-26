Киевсовет выделит на Силы обороны почти 1,2 млрд грн
Киевский городской совет выделит на нужды сил обороны почти 1,2 миллиарда гривен. В этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Киевсовет выделит средства на нужды Сил обороны
Сегодня, 26 октября, Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет выделит на Силы обороны около 1,2 миллиарда гривен. Средства распределят следующим образом:
- 980 миллионов гривен — Вооруженным силам Украины;
- 100 миллионов гривен — Нацгвардии;
- 100 миллионов гривен — на выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющих боевые распоряжения.
"Напомню, в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября. И сегодня к этой сумме прибавим еще почти 1,2 миллиарда", — сказал Кличко.
Напомним, недавно, 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.
Очередной митинг возле КГГА прошел и 21 октября. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.
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