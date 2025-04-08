Депутати "УДАРУ" візьмуть участь в голосуванні на сесії Київради

Секретар Київради Володимир Бондаренко. Фото: Вечірній Київ

Депутатка Олена Овраменко заявила, що жодної заборони на голосування для нардепів партії "УДАР" на сьогоднішньому засіданні. За її словами, представники партії проти відсторонення секретаря Володимира Бондаренка з посади.

Про це розповіла депутатка Олена Овраменко в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Ірині Долі.

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"УДАР" — це відкрита і демократична фракція, це коло друзів, які один одному довіряють і тому, звісно, ми будемо брати участь в голосуванні", — сказала Овраменко.

За її словами, голосування буде таємним та вона впевнена, що члени фракції "УДАР" не підтримають звільнення Бондаренка. Водночас самого секретаря на засіданні не бачили.

"Це все штучна криза, в якій, мабуть, хтось зацікавлений. У нас ворог один і розбалансовувати якісну роботу київської влади не потрібно і я вважаю, що це взагалі злочин", — додала депутатка.

А депутат Леонід Ємець розповів, що в залі Київради присутня необхідна кількість депутатів для того, аби засідання було повноважним і мало кворум.

"Для того аби голосування відбулося, потрібно аби в ньому взяли участь щонайменше 61 депутат Київради. На цей час на початок засідання понад 70 в залі були зареєстровані", — уточнив він.

За словами депутата, встановлять кабінки для голосування, депутати отримають бюлетені та віддадуть свої голоси. На місці працює лічильна комісія, яка визначить потрібну кількість часу на голосування.

Нагадаємо, сьогодні на сесії у Київраді розглядають звільнення секретаря Олександра Бондаренка, який фігурує у справі про розкрадання столичних земель.

Раніше в ефірі День.LIVE речник КМВА Євген Ієвлєв висловив думку щодо звільнення Бондаренко. Він вважає, що Київ має показати готовність боротися з корупцією.