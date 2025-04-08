Схеми з землею у Києві — у Європейській Солідарності закликали скласти мандати

Депутатка Київради Марина Порошенко. Фото: Європейська Солідарність

Депутатка від "Європейської Солідарності" у Київській міській раді Марина Порошенко у вівторок, 8 квітня, закликала депутатів скласти мандати. Йдеться про осіб, які згадуються у "плівках Комарницького".

Про це Порошенко сказала в коментарі журналістці Новини.LIVE Ірині Долі.

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"Я хочу також закликати і до інших фігурантів, прізвища яких звучали на плівках та послідувати цьому прикладу і скласти свої повноваження в той чи інший спосіб. І не чекати, поки буде така громадська ініціатива", — сказала депутатка.

Порошенко вважає, що якщо ми боремося за чисте місто, то маємо об'єктивно, прозоро і однаково підходити до всіх фігурантів. За її словами, "Європейська Солідарність" бореться і виступає проти корупції та брала участь у голосуванні щодо секретаря Київради Володимира Бондаренка.

"Ми за те, аби всі фігуранти цих розслідувань були відсторонені від своїх повноважень. Для того, аби вся вертикаль у Київраді та виконавчій гілці київської влади була перезавантажена й працювала на киян", — зауважила вона.

Депутатка додала, що під час війни неприпустимі ситуації з розкраданнями грошей та земель, тому вона наголосила на необхідності перезавантаження також й земельної комісії.

Нагадаємо, сьогодні у Київраді на позачерговій сесії голосують щодо звільнення Володимира Бондаренка з посади секретаря.

Член "УДАРу" Олена Овраменко в коментарі Новини.LIVE повідомила, що депутати фракції візьмуть участь у голосуванні, але не підтримують відсторонення Бондаренка.