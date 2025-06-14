Погода в Києві 15 червня на День батька — попереджають про дощі

Гроза на Київщині. Ілюстративне фото: 24 Канал

Погода в Києві завтра 15 червня буде дощовою. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вдень підійметься до +24 °C по області, а в столиці буде на кілька градусів менше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 15 червня

Згідно з прогнозом, на Київщині та в Києві буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ, що подекуди можливий і вночі. Вітер буде північно-західний, швидкість якого не перевищуватиме 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області: вночі +9...+14 °C, вдень +19...+24 °C;

по місту: вночі +12...+14 °C, вдень +20...+22 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру у Facebook

Нагадаємо, що нещодавно в Києві сталася курйозна ДТП — авто "злетіло" в підземний перехід та застигло вертикально. Кадри показали в поліції.

Також ми повідомляли, що в Борисполі Київської області сталася пожежа в будинку. Рятувальники витягли чоловіка з вогню.

Додамо, що в суботу, 14 червня, у Києві відбувся перший із початку війни Марш рівності. У події в центрі столиці взяли участь представники ЛГБТІК+ спільноти.