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Головна Київ Київщину заллють дощі — прогноз погоди в області та столиці

Київщину заллють дощі — прогноз погоди в області та столиці

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Дата публікації: 14 червня 2025 23:56
Погода в Києві 15 червня на День батька — попереджають про дощі
Гроза на Київщині. Ілюстративне фото: 24 Канал
Ключові моменти Погода в Києві 15 червня

Погода в Києві завтра 15 червня буде дощовою. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температура повітря вдень підійметься до +24 °C по області, а в столиці буде на кілька градусів менше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Згідно з прогнозом, на Київщині та в Києві буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ, що подекуди можливий і вночі. Вітер буде північно-західний, швидкість якого не перевищуватиме 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області: вночі +9...+14 °C, вдень +19...+24 °C;
  • по місту: вночі +12...+14 °C, вдень +20...+22 °C.
Київщину заллють дощі — прогноз погоди в області та столиці - фото 1
Скриншот допису Укргідрометцентру у Facebook

Нагадаємо, що нещодавно в Києві сталася курйозна ДТП — авто "злетіло" в підземний перехід та застигло вертикально. Кадри показали в поліції.

Також ми повідомляли, що в Борисполі Київської області сталася пожежа в будинку. Рятувальники витягли чоловіка з вогню.

Додамо, що в суботу, 14 червня, у Києві відбувся перший із початку війни Марш рівності. У події в центрі столиці взяли участь представники ЛГБТІК+ спільноти.

погода Київ Київська область дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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