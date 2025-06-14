Погода в Киеве 15 июня на День отца — предупреждают о дождях

Гроза на Киевщине. Иллюстративное фото: 24 Канал

Погода в Киеве завтра 15 июня будет дождливой. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +24 °C по области, а в столице будет на несколько градусов меньше.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 15 июня

Согласно прогнозу, на Киевщине и в Киеве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, местами возможен и ночью. Ветер будет северо-западный, скорость которого не будет превышать 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью +9...+14 °C, днем +19...+24 °C;

по городу: ночью +12...+14 °C, днем +20...+22 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра в Facebook

Напомним, что недавно в Киеве произошло курьезное ДТП — авто "слетело" в подземный переход и застыло вертикально. Кадры показали в полиции.

Также мы сообщали, что в Борисполе Киевской области произошел пожар в доме. Спасатели вытащили мужчину из огня.

Добавим, что в субботу, 14 июня, в Киеве состоялся первый с начала войны Марш равенства. В событии в центре столицы приняли участие представители ЛГБТИК+ сообщества.