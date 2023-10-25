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Київська мерія співпрацюватиме з Могилянкою — що робитимуть

25 жовтня 2023 18:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Київська мерія співпрацюватиме з Могилянкою — що робитимуть
Віталій Кличко та ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Фото: КМДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська міська рада оголосила про співпрацю з Києво-Могилянською академією у новій освітній програмі від столичної влади. Також столична влада заявила, скільки років триватиме така програма. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Нова освітня програма

"Підписали сьогодні з ректором Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергієм Квітом Меморандум між Київською міською радою та університетом щодо підготовки фахівців за програмою "Політика управління містом", — заявив мер міста Віталій Кличко.

Розмова Кличка з Квітом. Джерело: КМДА

За його словами, програма передбачає підготовку магістрів за міждисциплінарною програмою менеджменту та політології для Київради та її органів. Вона розрахована на 1 рік і 4 місяці.

Сергій Квіт та Віталій Кличко з підписаними меморандумами. Джерело: КМДА

"Участь у програмі зможуть взяти нинішні столичні депутати та службовці. Навчання для них буде корисним, зокрема, задля підвищення кваліфікації й отримання нових знань і практик", — йдеться у повідомленні від Кличка. 

Нагадаємо, що раніше під стінами КМДА відбувся черговий мітинг, де кияни вимагали у Кличка віддати частину столичного бюджету на потреби ЗСУ. А перед цим мер Києва в прямому етері заявив, що тимчасово окуповані території — "вже не Україна". 

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