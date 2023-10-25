Киевская мэрия будет сотрудничать с Могилянкой — что будут делать

Виталий Кличко и ректор Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Фото: КГГА

Киевский городской совет объявил о сотрудничестве с Киево-Могилянской академией в новой образовательной программе от столичных властей. Также столичные власти заявили, сколько лет будет продолжаться такая программа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Новая образовательная программа

"Подписали сегодня с ректором Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергеем Квитом Меморандум между Киевским городским советом и университетом по подготовке специалистов по программе "Политика управления городом", — заявил мэр города Виталий Кличко.

Разговор Кличко с Цветом. Источник: КГГА

По его словам, программа предусматривает подготовку магистров по междисциплинарной программе менеджмента и политологии для Киевсовета и его органов. Она рассчитана на 1 год и 4 месяца.

Сергей Квит и Виталий Кличко с подписанными меморандумами. Источник: КГГА

"Участие в программе смогут принять нынешние столичные депутаты и служащие. Обучение для них будет полезно, в частности, для повышения квалификации и получения новых знаний и практик", — говорится в сообщении от Кличко.

Напомним, ранее под стенами КГГА состоялся очередной митинг, где киевляне требовали у Кличко отдать часть столичного бюджета на нужды ВСУ. А перед этим мэр Киева в прямом эфире заявил, что временно оккупированные территории — "уже не Украина".