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Киевская мэрия будет сотрудничать с Могилянкой — что будут делать

25 октября 2023 18:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Киевская мэрия будет сотрудничать с Могилянкой — что будут делать
Виталий Кличко и ректор Киево-Могилянской академии Сергей Квит. Фото: КГГА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевский городской совет объявил о сотрудничестве с Киево-Могилянской академией в новой образовательной программе от столичных властей. Также столичные власти заявили, сколько лет будет продолжаться такая программа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Новая образовательная программа

"Подписали сегодня с ректором Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергеем Квитом Меморандум между Киевским городским советом и университетом по подготовке специалистов по программе "Политика управления городом", — заявил мэр города Виталий Кличко.

Разговор Кличко с Цветом. Источник: КГГА

По его словам, программа предусматривает подготовку магистров по междисциплинарной программе менеджмента и политологии для Киевсовета и его органов. Она рассчитана на 1 год и 4 месяца.

Сергей Квит и Виталий Кличко с подписанными меморандумами. Источник: КГГА

"Участие в программе смогут принять нынешние столичные депутаты и служащие. Обучение для них будет полезно, в частности, для повышения квалификации и получения новых знаний и практик", — говорится в сообщении от Кличко.

Напомним, ранее под стенами КГГА состоялся очередной митинг, где киевляне требовали у Кличко отдать часть столичного бюджета на нужды ВСУ. А перед этим мэр Киева в прямом эфире заявил, что временно оккупированные территории — "уже не Украина".

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