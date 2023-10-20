Кличко заявив, що окуповані території "уже не Україна"

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко знову потрапив у скандал. На цей раз він заявив, що тимчасово окуповані території України більше не являються її територіями.

Про це він заявив в прямому етері телеканалу "Київ".

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Новий скандал

За словами мера, проведення в Україні президентських виборів вкрай необхідне. Але тимчасово окуповані території (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) цього зробити не зможуть, оскільки там вже "не Україна".

"Щодо голосування, то ті території, які окуповані, вже не Україна, тому що там представників не буде", — розповів мер Києва ведучим телеканалу Ірині Король та Ілоні Довгань.

Також він заявив, що не чув від західних партнерів України про їхнє наполягання щодо проведення в Україні президентських виборів.

Нагадаємо, що раніше у Кличка вирішили витратити 5 мільйонів гривень на "Реєстр для домашніх тварин", хоча ця сума дорівнює сотням дронів. Також не так давно з'явилося розслідування, де Кличко неодноразово брехав про запуск Подільсько-Воскресенського мосту.