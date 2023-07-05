Київська облрада хоче витратити мільйон гривень на розробку сайту
У мережі новий скандал із закупівлями. Київська обласна рада планує витратити понад мільйон гривень для розробки власного сайту.
Про це йдеться на порталі Prozorro.
Мільйон гривень на розробку сайту
Київська обласна рада оголосила тендер на розробку свого вебсайту. Установа готова заплатити розробникам 1 млн 68 тис. 300 гривень за новий вебсайт ради.
Відкриті торги з особливостями призначені на 6 липня 2023 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати, фактично, золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.
Додамо, що у київських бомбосховищахзнайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.
Також у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.