Вхід до Київської обласної ради. Фото: google.com

У мережі новий скандал із закупівлями. Київська обласна рада планує витратити понад мільйон гривень для розробки власного сайту.

Про це йдеться на порталі Prozorro.

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Мільйон гривень на розробку сайту

Київська обласна рада оголосила тендер на розробку свого вебсайту. Установа готова заплатити розробникам 1 млн 68 тис. 300 гривень за новий вебсайт ради.

Київська облрада хоче витратити мільйон гривень на розробку сайту. Скриншот

Відкриті торги з особливостями призначені на 6 липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати, фактично, золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Додамо, що у київських бомбосховищахзнайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

Також у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.