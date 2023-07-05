Двері в туалет за 23 тис. грн: депутат Київради розповів про перевірку укриттів

Вхід до укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Скандал із дороговартісним оснащенням столичних укриттів не вщухає та набирає нових обертів щодня. Відтак, у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціна у розмірі 400%.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

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Лавки в укриття Соломʼянського району

За словами депутата, в укриття Соломʼянського району закупили 1660 лавочок за подвійною ціною.

"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій ми продовжили практику раптових виїздних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району.Щоб не бути голослівними ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, — різниця в ціні десь 900 тисяч грн зверху. Націнка 62.5%", — заявив Ємець.

У Києві відбулась перевірка столичних укриттів. Фото: Леонід Ємець

Дверні коробки в туалет за 120 тисяч гривень

У процесі огляду також було досліджено і ремонти укриттів за бюджетні кошти. Зазначається, що були закуплені дверні коробки в бомбосховища по 600 доларів за штуку.

"У договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч грн. Цікавимось, а де ж вони? А ось вони — 5 шт Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Далі за стандартною процедурою знаходим виробника і ставим йому заявлені в договорі параметри. Отримуєм рахунок — 25 800 за всі 5, а не за кожну", — пише депутат.

Після перевірки стало відомо про 400 відсотків навару на дверних коробках.

У Києві відбулась перевірка столичних укриттів. Фото: Леонід Ємець

У Києві відбулась перевірка столичних укриттів. Фото: Леонід Ємець

У Києві відбулась перевірка столичних укриттів. Фото: Леонід Ємець

У Києві відбулась перевірка столичних укриттів. Фото: Леонід Ємець

У Києві відбулась перевірка столичних укриттів. Фото: Леонід Ємець

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

Додамо, що Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища.

Скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.