Управління освіти одного із районів Києва замовило рації для укриттів: скільки витратили
У Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.
Про це йдеться у системі закупівель Prozorro.
Рації в укриття за мільйон
Зазначається, що було замовлено 26 рацій за 1 178 520 гривень.
Як зазначено у звіті, девайси знадобились для сховищ за такими адресами:
- Миру, 6-а;
- просп. Миру, 10;
- просп. Соборності, 3-а.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища.
Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.
Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.