Управління освіти одного із районів Києва замовило рації для укриттів: скільки витратили

Людина тримає рацію в руці. Фото: unsplash.com

У Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

Про це йдеться у системі закупівель Prozorro.

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Зазначається, що було замовлено 26 рацій за 1 178 520 гривень.

Як зазначено у звіті, девайси знадобились для сховищ за такими адресами:

Миру, 6-а;

просп. Миру, 10;

просп. Соборності, 3-а.

У Києві закупили рації в укриття на понад мільйон гривень. Скриншот сайту Prozorro

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища.

Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.