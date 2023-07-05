Киевский облсовет хочет потратить миллион гривен на разработку сайта
У сети новый скандал с закупками. Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен для разработки собственного сайта.
Об этом говорится на портале Prozorro.
Миллион гривен на разработку сайта
Киевский областной совет объявил тендер на разработку своего вебсайта. Учреждение готово заплатить разработчикам 1 млн. 68 тыс. 300 гривен за новый вебсайт совета.
Открытые торги по особенностям назначены на 6 июля 2023 года.
Напомним, ранее мы писали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.
Добавим, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.
Также в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.