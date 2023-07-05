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Киевский облсовет хочет потратить миллион гривен на разработку сайта

5 июля 2023 11:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевский облсовет хочет потратить миллион гривен на разработку сайта
Вход в Киевский областной совет. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

У сети новый скандал с закупками. Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен для разработки собственного сайта.

Об этом говорится на портале Prozorro.

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Миллион гривен на разработку сайта

Киевский областной совет объявил тендер на разработку своего вебсайта. Учреждение готово заплатить разработчикам 1 млн. 68 тыс. 300 гривен за новый вебсайт совета.

 

Киевский облсовет хочет потратить миллион гривен на разработку сайта. Скриншот

Открытые торги по особенностям назначены на 6 июля 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Добавим, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

Также в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

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