Вход в Киевский областной совет. Фото: google.com

У сети новый скандал с закупками. Киевский областной совет планирует потратить более миллиона гривен для разработки собственного сайта.

Об этом говорится на портале Prozorro.

Читайте также:

Миллион гривен на разработку сайта

Киевский областной совет объявил тендер на разработку своего вебсайта. Учреждение готово заплатить разработчикам 1 млн. 68 тыс. 300 гривен за новый вебсайт совета.

Киевский облсовет хочет потратить миллион гривен на разработку сайта. Скриншот

Открытые торги по особенностям назначены на 6 июля 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Добавим, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

Также в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.