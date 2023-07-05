Сім тис. грн за лавку в укриття: "золотий" ремонт бомбосховища на Оболоні в Києві

Лавка в бомбосховищі. Фото: google.com

Ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати, фактично, золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Про це йдеться в матеріалі "Наші гроші".

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"Золоті" лавки

"Школа аналітиків" виявила у "Прозорро" 61 закупівлю на суму 37,52 млн гривень для ремонту бомбосховища на Оболоні.

"Цікаві лавочки знайшлись у кошторисі ремонту укриття дитячо-юнацької спортшколи "Юний спартаківець". Всього ремонт по контракту з ТОВ "Атенія" оцінили у 792 тис грн. З цієї суми третина кошторису припала на 37 дерев’яних лавочок по ціні 7 450 грн без ПДВ. Це звичайні лавки з бильцями довжиною до двох метрів", — йдеться в повідомленні.

Для ремонту укриття на Оболоні закупили лавочки по 7 тисяч грн за штуку. Скриншот: "Наші гроші"

У виданні повідомляють, що 43% підрядів у цьому районі отримала компанія "Мега стайл" (16,34 млн грн). Якщо порівняти оприлюдені кошториси, то ціни знаходяться на ринковому рівні.

Однак у кошторисах другого за розміром підрядів (ТОВ "Київське управління механізації" (9,48 млн грн)), будівельні матеріали вказані без конкретики. Це унеможливлює точне порівняння з цінами в магазинах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

Додамо, що у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

Також Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища.