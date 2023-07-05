Сім тис. грн за лавку в укриття: "золотий" ремонт бомбосховища на Оболоні в Києві
Ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати, фактично, золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.
Про це йдеться в матеріалі "Наші гроші".
"Золоті" лавки
"Школа аналітиків" виявила у "Прозорро" 61 закупівлю на суму 37,52 млн гривень для ремонту бомбосховища на Оболоні.
"Цікаві лавочки знайшлись у кошторисі ремонту укриття дитячо-юнацької спортшколи "Юний спартаківець". Всього ремонт по контракту з ТОВ "Атенія" оцінили у 792 тис грн. З цієї суми третина кошторису припала на 37 дерев’яних лавочок по ціні 7 450 грн без ПДВ. Це звичайні лавки з бильцями довжиною до двох метрів", — йдеться в повідомленні.
У виданні повідомляють, що 43% підрядів у цьому районі отримала компанія "Мега стайл" (16,34 млн грн). Якщо порівняти оприлюдені кошториси, то ціни знаходяться на ринковому рівні.
Однак у кошторисах другого за розміром підрядів (ТОВ "Київське управління механізації" (9,48 млн грн)), будівельні матеріали вказані без конкретики. Це унеможливлює точне порівняння з цінами в магазинах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.
Додамо, що у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.
Також Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища.