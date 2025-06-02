Киевский метрополитен объявил тендер на одежду для работников

Машинист метро. Иллюстративное фото: facebook.com/kyivmetro

"Киевский метрополитен" решил закупить одежду для своих работников, в частности, производственную спецодежду, официальную рабочую форму и даже халаты. Столичная подземка сделала заказ на мужской и женский крой.

Соответствующий тендер появился на сайте закупок Prozorro 28 мая 2025 года.

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Согласно обнародованной информации, предприятие нуждается в 3081 наименовании одежды для работников различных профессий метрополитена: 460 комплектов мужских рабочих костюмов, 350 — таких женских комплектов. Также нужно около 300 наборов курток и брюк для обоих полов и более 560 комплектов рабочих мужских костюмов — вероятно, речь идет об официальной форме машинистов.

В то же время метрополитен заявил о потребности в мужских и женских халатах, ведь в киевском метро есть комнаты для отдыха персонала, в частности машинистов, которые должны рано начинать смену.

Сейчас предприятие ждет предложения, подать которые можно до 6 июня 2025 года, после же — 9 июня — состоится аукцион. Ожидаемая стоимость одежды составляет 4,38 миллиона гривен.

Напомним, что киевская подземка также закупает мебель на сумму 1,39 миллиона гривен. Соответствующий тендер обнародован на Prozorro. Также недавно метро объявило два тендера на покупку люстр и кабелей, которые расценивают в 6,5 миллиона гривен.

Добавим, что в метро Киева теперь по-новому будут показывать рекламу, ведь подземка давно нуждается в современном регулировании коммерческих решений.