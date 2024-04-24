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Київські парки йдуть під воду — що трапилося

24 квітня 2024 15:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Київські парки йдуть під воду — що трапилося
Водопілля в Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві зафіксовано рекордне весняне водопілля. Через високий рівень води у Дніпрі відбулося затоплення рекреаційних зон.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у середу, 24 квітня.

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Водопілля у Києві 24 квітня

Повідомляється про значне підняття води у парках Муромець та Гідропарк у Києві. На відеозаписі та фотографіях, які оприлюднила КМВА, видно, що вода покрила не тільки ігрові та спортивні майданчики, але й альтанки та піщані пляжі вздовж Дніпра.

  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
    Водопілля в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Водопілля в Києві 24 квітня 2024 року .Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві 24 квітня 2024 року. Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві 24 квітня 2024 року. Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві 24 квітня 2024 року. Фото: Київська міська військова адміністрація
Водопілля в Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, у Києві за останню добу вода в Дніпрі в межах столиці піднялася на вісім сантиметрів. Цього року повінь у столиці оновила свій рекордний рівень.

Як повідомлялося,  Києву з початком весни загрожує підтоплення, оскільки внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.

Київ
Україна
повінь
весна
столиця

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