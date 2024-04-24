У Києві рекордне водопілля — влада оцінила загрозу затоплення
В Києві за останню добу вода в Дніпрі в межах столиці піднялася на вісім сантиметрів. У Київській міській державній адміністрації запевнили, що загрози підтоплень нема.
Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у середу, 24 квітня.
Водопілля в Києві
"Цьогорічне водопілля в столиці оновило свій рекордний рівень. Станом на 24.04.2014, рівень води становить 644 см над "0" поста", — зазначив Попко.
Попко також додав, що температура води складає 12 градусів С. Оголошено жовтий рівень небезпеки гідрологічних явищ.
Втім, в КМВА запевнили, що на даний момент водопілля не представляє загрози Києву.
"Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою", — зазнвчили у КМВА.
Наразі триває моніторинг цьогорічного водопілля.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Києву з початком весни загрожувало підтоплення міста, оскільки внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.
Згодом цю інформацію підтвердили у КМВА: там заявили, що початок збільшення рівня води у головній водній артерії в Україні зафіксували 14 березня.
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