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Киевские парки идут под воду — что случилось

24 апреля 2024 15:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Киевские парки идут под воду — что случилось
Водополье в Киеве. Фото: Киевская городская военная администрация
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве зафиксировано рекордное весеннее водополье. Из-за высокого уровня воды в Днепре произошло затопление рекреационных зон.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в среду, 24 апреля.

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Сообщается о значительном повышении воды в парках Муромец и Гидропарк в Киеве. На видеозаписи и фотографиях, обнародованных КМВА, видно, что вода покрыла не только игровые и спортивные площадки, но и беседки и песчаные пляжи вдоль Днепра.

Водополье в Киеве 24 апреля 2024 года. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве 24 апреля 2024 года. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве 24 апреля 2024 года. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве 24 апреля 2024 года. Фото: Киевская городская военная администрация
Водополье в Киеве. Фото: Киевская городская военная администрация

Напомним, в Киеве за последние сутки вода в Днепре в пределах столицы поднялась на восемь сантиметров. В этом году половодье в столице обновило свой рекордный уровень.

Как сообщалось, что Киеву с началом весны грозит подтопление, поскольку в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Киев
Украина
наводнение
весна
столица

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