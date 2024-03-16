Рівень води в Дніпрі піднявся до максимуму — в КМДА розповіли про загрозу

Повінь у Києві. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У Києві рівень води в Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації у суботу, 16 березня.

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У Дніпрі піднявся рівень води

"Згідно даних моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см", — говориться у повідомленні.

В КМДА додали, що наразі спостерігається значне коливання води протягом доби. 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

"Підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля", — пояснили в КМДА.

Внаслідок цього спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Також міська влада повідомляє про жовтий рівень небезпеки.

"Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти й житлові масиви міста поза небезпекою", — запевнили в КМДА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Києву з початком весни загрожувало підтоплення міста, оскільки внаслідок сніготанення ризикують вийти з берегів як Дніпро, так і міські водойми.

Згодом цю інформацію підтвердили у КМВА: там заявили, що початок збільшення рівня води у головній водній артерії в Україні зафіксували 14 березня.