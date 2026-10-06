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Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекратил свою работу

Ua ru
6 октября 2026 10:13
В Киеве прекратил работу дата-центр Омега Телеком после атаки РФ
Последствия российского обстрела дата-центра "Омега Телеком" в Киеве. Фото: facebook.com/omegatelecom2012

Киевский дата-центр "Омега Телеком" прекратил свою работу. Причиной стала массированная российская атака. Компания работает над восстановлением каналов связи и доступа к Интернету на резервных площадках.

Об этом сообщила пресс-служба дата-центра "Омега Телеком" в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Прекращение работы дата-центра "Омега Телеком"

В результате массированного российского обстрела Киева дата-центр "Омега Телеком" принял решение приостановить работу.

Наслідки російського обстрілу дата-центру Омега телеком у Києві
Повреждения в дата-центре "Омега Телеком". Фото: facebook.com/omegatelecom2012
Російський удар по дата-центру Омега Телеком в Києві
Последствия российского удара по дата-центру "Омега Телеком". Фото: facebook.com/omegatelecom2012

"Мы продолжаем восстанавливать каналы связи и доступ к сети Интернет на резервных площадках. Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся", — говорится в сообщении.

Дата-центр Омега Телеком у Києві після російського обстрілу
Удар России по дата-центру «Омега Телеком». Фото: facebook.com/omegatelecom2012

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 6 октября в результате падения обломков российского дрона в Оболонском районе Киева произошел пожар на крыше учебного заведения.

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Киев интернет обстрелы связь дата-центр
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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