Интересные факты о морсте Патона в Киеве

Мост Патона в Киеве. Фото: Unsplash

Мост Евгения Патона был открыт 5 ноября 1953 года. В этом году известному киевскому сооружению исполняется уже 71 год.

Новини.LIVE собрали самые интересные факты об известном городе, соединяющем левый и правый берега столицы.

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Евгений Патон решил соединить мостостроение и сварку и заменить клепаные мостовые конструкции цельносварными. Такая идея не вызывала восторга ни у коллег, ни у руководства. Ведь в то время технология электросварки была новой и экспериментальной.

Так выглядел мост Патона раньше. Фото: YouTube

Тем не менее украинский ученый смог убедить тогдашнего первого секретаря ЦК КПУ Никиту Хрущева, и тот позволил внедрять новую технологию. И в 1939 году в Киеве приступили к строительству нового моста Наводницкого.

Позже его назовут в честь самого Патона.

Почему приостанавливали строительство моста

Возведение моста прерывали из-за Второй мировой войны. В сентябре 1941 года советские войска при отступлении взорвали все мосты через Днепр, в том числе и недостроенный Наводницкий. Позже нацисты построили на его месте временную переправу, однако ее тоже взорвали осенью 1943 года.

Уже после войны Евгений Патон подготовил новый проект моста, который получил название Киевский. Строить его начали в 1950 году, и к лету 1953 все работы завершили.

Мост Патона после церемонии открытия, 5 ноября 1953 года. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

При строительстве моста использовали презервативы

При возведении моста монтажникам необходимо было избавиться от остатков старой конструкции. Для этого взрывали остатки старого моста. Чтобы взрывчатка не попала в воду, использовали презервативы.

В общей сложности использовали около пяти тысяч резиновых изделий.

Мост Патона длиннее Крещатика

Всем известный киевский мост Патона имеет длину 1543 метра. Это на 300 метров длиннее главной улицы Киева.

Мост Патона в Киеве. Фото: Википедия

Различные названия моста

В проектной документации мост Патона назывался Киевским. И все же впоследствии он получил название в честь своего "отца" — ученого Евгения Патона.

Правда, увидеть свое творение ученый не успел. 83-летний Евгений Патон скончался за три месяца до открытия моста.

Прочность моста проверяли танками

Перед тем как вводить мост в эксплуатацию, его проверили на прочность. Для этого по сооружению проехала колонна самоходных орудий и танков.

Кроме того, это был первый мост через Днепр, который был установлен в послевоенный период.

Трамвайная линия через мост

Еще в начале 2000 года через мост Патона проходила одна из самых важных трамвайных линий столицы. Она соединяла левобережную и правобережную части системы киевского трамвая.

Правда, во время реконструкции моста в 2004 году с него сняли трамвайные пути. Трамвайное сообщение через мост стало невозможным. Его не восстановили даже несмотря на протесты людей.

Трамвай на мосту Патона в 1997 году. Фото: Bigkyiv

Почему приостановлена реконструкция моста Патона

Еще в 2019 году мост Патона сочли аварийным. Поэтому пришлось закрыть две крайние полосы. До полномасштабного вторжения в рамках реконструкции планировалось отремонтировать полотно, установить ограждения, отремонтировать конструкции и пролетные строения, опоры, лестницы, реставрировать колонны, а также расширить мост.

Мост Патона в Киеве. Фото: УНИАН

Пока к реконструкции моста так и не приступили. Функция заказчика работ перешла к Министерству инфраструктуры. Летом 2024 года мэрия Киева обращалась с просьбой к правительству приступить к реконструкции моста. Однако информации о приблизительном начале работ до сих пор нет.

Напомним, в Киеве приступили к ремонтным работам на аварийном мосту Метро.

Жители Киева создали петицию о том, чтобы сделать мост Патона более удобным для велосипедистов. Люди просят власть переоборудовать боковые полосы движения на нем под велодорожки.