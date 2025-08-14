Керівнику КП ШЕУ Печерського району оголошено про підозру — прокуратура

Гривні. Фото: РБК-Україна

Начальнику комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" міста Києва оголошено про підозру. Прокуратура почала розслідування за фактом пособництва організованій злочинній групі у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 14 серпня.

Керівнику КП у Києві повідомили про підозру

За даними слідства, перед проведенням тендеру на ямковий ремонт доріг посадовець вніс до кошторисної документації неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Це призвело до укладання договору за завищеними цінами, що дало змогу організованій злочинній групі заволодіти коштами підприємства на суму понад 400 тисяч гривень.

Керівнику київського підприємства оголошено про підозру. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Начальнику КП інкримінують пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, раніше двом посадовцям КМДА було оголошено про підозру у розтраті державних коштів.

А також генеральний прокурор повідомив про низку викриттів посадовців у Києві.