Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київського посадовця підозрюють у привласненні 400 тис. гривень

Київського посадовця підозрюють у привласненні 400 тис. гривень

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 16:33
Керівнику КП ШЕУ Печерського району оголошено про підозру — прокуратура
Гривні. Фото: РБК-Україна

Начальнику комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" міста Києва оголошено про підозру. Прокуратура почала розслідування за фактом пособництва організованій злочинній групі у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 14 серпня.

Реклама
Читайте також:

Керівнику КП у Києві повідомили про підозру

За даними слідства, перед проведенням тендеру на ямковий ремонт доріг посадовець вніс до кошторисної документації неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів. Це призвело до укладання договору за завищеними цінами, що дало змогу організованій злочинній групі заволодіти коштами підприємства на суму понад 400 тисяч гривень.

Начальнику КП у Києві оголошено про підозру
Керівнику київського підприємства оголошено про підозру. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Начальнику КП інкримінують пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, раніше двом посадовцям КМДА було оголошено про підозру у розтраті державних коштів.

А також генеральний прокурор повідомив про низку викриттів посадовців у Києві.

держбюджет Київ чиновники прокуратура підозра
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації