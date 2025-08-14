Руководителю КП ДЭУ Печерского района объявлено о подозрении — прокуратура

Киевского чиновника подозревают в присвоении 400 тыс. гривен
Начальнику коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района" города Киева объявлено о подозрении. Прокуратура начала расследование по факту пособничества организованной преступной группе в присвоении бюджетных средств.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 14 августа.
Руководителю КП в Киеве сообщили о подозрении
По данным следствия, перед проведением тендера на ямочный ремонт дорог чиновник внес в сметную документацию ложные сведения о стоимости строительных материалов. Это привело к заключению договора по завышенным ценам, что позволило организованной преступной группе завладеть средствами предприятия на сумму более 400 тысяч гривен.
Начальнику КП инкриминируют пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах в условиях военного положения.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.
Напомним, ранее двум должностным лицам КГГА было объявлено о подозрении в растрате государственных средств.
А также генеральный прокурор сообщил о ряде разоблачений чиновников в Киеве.
