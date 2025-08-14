Руководителю КП ДЭУ Печерского района объявлено о подозрении — прокуратура

Гривны. Фото: РБК-Украина

Начальнику коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района" города Киева объявлено о подозрении. Прокуратура начала расследование по факту пособничества организованной преступной группе в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 14 августа.

Реклама

Читайте также:

Руководителю КП в Киеве сообщили о подозрении

По данным следствия, перед проведением тендера на ямочный ремонт дорог чиновник внес в сметную документацию ложные сведения о стоимости строительных материалов. Это привело к заключению договора по завышенным ценам, что позволило организованной преступной группе завладеть средствами предприятия на сумму более 400 тысяч гривен.

Руководителю киевского предприятия объявлено о подозрении. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Начальнику КП инкриминируют пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, ранее двум должностным лицам КГГА было объявлено о подозрении в растрате государственных средств.

А также генеральный прокурор сообщил о ряде разоблачений чиновников в Киеве.