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Главная Киев Кличко: через несколько часов Киев должен быть полностью с водой

Кличко: через несколько часов Киев должен быть полностью с водой

Ua ru
5 ноября 2026 18:19
Репортаж
Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят водоснабжение facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве продолжаются работы по восстановлению водоснабжения после перебоев в некоторых районах города. Причиной проблем стали скачки напряжения в электросети, из-за которых насосы выходят из строя. Городские власти рассчитывают полностью восстановить подачу воды в течение нескольких часов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос журналистки о ситуации с водоснабжением в столице, сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко в четверг, 5 ноября.

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Почему в Киеве возникли перебои с водоснабжением

По словам мэра Виталия Кличко, нестабильное напряжение в электросети влияет на работу насосного оборудования, обеспечивающего подачу воды. Из-за этого насосы аварийно отключаются, а коммунальные службы работают над скорейшим восстановлением водоснабжения.

Кличко также рассказал о текущем состоянии работы водопроводных станций. Во время заседания руководитель "Киевводоканала" доложил ему, что станции уже работают, а подачу воды на правом берегу восстанавливают. На левом берегу водоснабжение, по словам мэра, осуществляется в полном объеме.

В то же время Кличко уточнил, что прогноз относительно полного восстановления водоснабжения зависит от отсутствия чрезвычайных ситуаций. Он выразил надежду, что при таких условиях Киев снова будет полностью обеспечен водой уже через несколько часов.

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"Это связано с тем, что напряжение в сети скачет, и насосы, отвечающие за водоснабжение, выходят из строя. Мы делаем все для того, чтобы максимально быстро все восстановить.

Только что, пока шло заседание, руководитель водоканала доложил мне, что водопроводные станции работают. Сеть правого берега наполняется водой, водоснабжение левого берега осуществляется в полном объеме, то есть мы восстанавливаем его.

Надеюсь, если не будет чрезвычайных ситуаций, то через несколько часов город должен снова быть обеспечен водой", — пояснил Кличко.

Кроме того, на своей странице в Telegram мэр столицы также прокомментировал ситуацию с водоснабжением в городе:

"Давление в системе водоснабжения столицы постепенно нормализуется, и возобновляется подача воды в районы, где были перебои. Аварийная ситуация возникла в результате вражеской атаки на энергосистему Украины и повреждения энергетического оборудования, которое подает электроэнергию, в том числе и в Киев".

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Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября 2026 года из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах водопроводной инфраструктуры перебои с водоснабжением возникли во всех районах Киева. Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над устранением проблемы, а подачу воды уже постепенно восстанавливают.

Новини.LIVE писали, что правительство направит в Киев 10 генераторов для обеспечения бесперебойной работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 установку передадут 12 общинам в регионах за счет резервного фонда. Сергей Корецкий призвал местные власти не затягивать с монтажом оборудования и как можно быстрее подключить его.

Виталий Кличко Киев водоснабжение вода столица Киевводоканал
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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