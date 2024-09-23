Кличко ответил, когда начнется отопительный сезон в Киеве

Женщина сидит возле батареи. Фото: depositphotos

В Киеве планируется начать отопительный сезон 15 октября. Однако мэр столицы Виталий Кличко отметил, что дата может быть изменена в зависимости от погодных условий.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Киев24" в понедельник, 23 сентября.

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"По графику — с 15 октября, но при условии, если будем видеть, что температурные показатели не снижаются. Если за трое суток температура будет опускаться ниже 15 градусов, то мы сразу включим теплоснабжение", — отметил мэр Киева.

Мэр подчеркнул, что ситуация с погодой будет тщательно мониторится. В первую очередь теплоснабжение будет обеспечено в учебных заведениях, детских садах и больницах. Он также добавил, что Киев выполнил все необходимые работы по подготовке к новому отопительному сезону.

Напомним, по состоянию на 23 сентября в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.

Ранее мы также писали о том, что состояние воды в поверхностных водоемах Киева не отвечает нормативам, определенным Министерством здравоохранения.