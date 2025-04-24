У Києві через атаку РФ постраждали 70 людей, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Російські війська в ніч проти четверга, 24 квітня, завдали масованого удару по Києву. Відомо про 70 постраждалих, наразі в лікарнях столиці перебуває 31 особа.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

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Атака на Київ 24 квітня

"У лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, у тому числі п'ятеро дітей. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей", — йдеться у повідомленні.

Кличко зауважив, що остаточна інформація щодо загиблих ще уточнюється. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали у двох пошкоджених будинках у Святошинському районі.

Скриншот допису Кличка

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Київ загинули дев'ять людей.

У МВС зазначали, що рятувальники шукають під завалами будинку у Святошинському районі двох дітей.

Мешканка пошкодженого будинку у коментарі Новини.LIVE поділилася деталями атаки на Київ.