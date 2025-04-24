В Киеве из-за атаки РФ пострадали 70 человек, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Российские войска в ночь на четверг, 24 апреля, нанесли массированный удар по Киеву. Известно о 70 пострадавших, сейчас в больницах столицы находится 31 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

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Атака на Киев 24 апреля

"В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, в том числе пятеро детей. В целом в результате ночной атаки пострадали 70 человек", — говорится в сообщении.

Кличко отметил, что окончательная информация о погибших еще уточняется. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе.

Скриншот поста Кличко

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на Киев погибли девять человек.

В МВД отмечали, что спасатели ищут под завалами дома в Святошинском районе двух детей.

Жительница поврежденного дома в комментарии Новини.LIVE поделилась деталями атаки на Киев.