Кличко назвал новую дату открытия Подольско-Воскресенского моста

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко\Telegram

Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строят уже 30 лет, должны были открыть в декабре 2023 года. Впрочем, даты открытия неоднократно менялись, и мэр столицы Виталий Кличко назвал новую. Таким образом, проехаться по мосту можно будет уже к лету 2024 года.

Об этом сказал Виталий Кличко в эфире Киев24.

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Специалисты продолжают строить мостовой переход объекта, который ранее был открыт для проезда автобусов, спецтранспорта и автомобилей экстренных служб.

Следовательно, жители жилмассива Троещина на левом берегу смогут добраться на правый берег и проехаться мостом уже к лету 2024 года.

"Пандемия отсрочила движение транспорта, сдачу этого объекта. Мы его еще не сдали, но тем не менее уже запустили движение транспорта. Это первый шаг. Следующий шаг мы планируем летом следующего года запустить уже его. Сейчас только общественный транспорт по маршруту №111 от станции метро "Площадь Украинских Героев" до станции метро "Левобережная" курсирует по мостовому переходу", — сказал Кличко.

Строительство моста

Напомним, в октябре мэр Киева Виталий Кличко в эфире для телеканала КИЕВ24 заявил, что открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится уже в ближайшие недели. Его строили 30 лет.

Позже стало известно, что первая очередь мостового перехода в Киеве будет готова в начале ноября.