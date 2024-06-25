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Кличко назвав причину аварії між станціями метро Деміївська та Либідська у Києві

25 червня 2024 19:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Києві рух на синій гілці метро відкриють восени — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Фахівці встановили причину аварії у тунелі синьої гілки метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" у Києві. Там продовжуються ремонтні роботи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram у вівторок, 25 червня.

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Що стало причиною аварії у тунелі київського метро

За словами очільника столиці, аварійна ситуація у тунелі між станціями синьої гілки метро "Деміївська" та "Либідська" виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. 

Кличко зазначив, що там триває ремонт.

"Наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції", — йдеться у повідомленні.

Метро
Ремонтні роботи у тунелі київського метро. Фото: скриншот

Мер Києва додав, що зараз там триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань.

"Також провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Звіт про його стан буде оприлюднений після завершення всіх експертиз", — підкреслив голова столиці.

Коли відновлять рух поїздів

За словами Кличка, ремонтні бригади працюють цілодобово. Ймовірно, що рух поїздів на ділянці відновлять на початку осені.

"Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів", — підсумував мер Києва.

Нагадаємо, наразі у Києві не працюють шість станцій метрополітену на синій гілці. Ремонт проводиться між станціями "Либідська" та "Деміївська". Крім того, держаудитслужба звинувачувала Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа". 

Водночас у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Виноградар, очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн. Таке рішення місцевої влади критикують через те, що в Київському метрополітені є невирішені нагальні проблеми, та і виділення шалених коштів під час активного наступу ворога на сході є недоречним. 

Віталій Кличко
Київ
ремонт
метро
аварія
столиця
громадський транспорт

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